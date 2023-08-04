Bloomberg: на Украине сократили посевы после прекращения зерновой сделки

Крупнейшие сельскохозяйственные компании Украины сократили посевные площади после того, как Россия вышла из зерновой сделки и заблокировала основной экспортный коридор через Черное море. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, возможности для аграриев в стране сужаются, у них ограниченное пространство для хранения зерновых, так как в 2023 году накапливается урожай, а альтернативный судоходный коридор вдоль Дуная не имеет пропускной способности.

Отмечается, что украинская HarvEast выводит из обработки от 10 до 15 процентов наименее продуктивных площадей. Решения относительно выращивания пшеницы, рапса и ячменя, которые будут приняты в следующие несколько недель, повлияют на урожай 2024 года, подчеркнуло агентство.

Общий объем производства зерна на Украине, по данным Международного совета по зерну, в 2023 году уже упал на 37 процентов год к году. Теперь закрытие Черноморского коридора угрожает ограничить поставки пшеницы до конца 2024 года, заключило Bloomberg.