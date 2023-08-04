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17:02, 4 августа 2023Путешествия

Раздевшийся догола в аэропорту мужчина начал кричать и бегать и попал на видео

Работник аэропорта Феникса разделся догола, лег на пол и начал кричать

Мужчина разделся догола в аэропорту, начал кричать и бегать по зоне выдачи багажа и попал на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел в аэропорту Феникса, где, как предполагается, работает герой ролика. На кадрах видно, как он снимает с себя шорты и остается совершенно обнаженным. Затем мужчина ложится на пол, громко кричит и признается в любви своей матери. Он также делает отжимания и бегает по залу.

«Я не сумасшедший! Ребята, время — это большая ценность», — заключил правонарушитель.

Прибывшим на место полицейским пришлось побегать за мужчиной по зданию. Он попытался залезть на движущиеся ленты с багажом, после чего правоохранитель повалил его на землю и задержал. Причины такого поведения не указываются.

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    Зарина Дзагоева
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