В московском фитнес-клубе произошел взрыв

В электрощитке московского фитнес-клуба «Зебра» произошел взрыв

В электрощитке фитнес-клуба «Зебра» в Тимирязевском районе Москвы произошел взрыв. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, пострадал один человек: мужчину ударило током, он сейчас без сознания.

На место едут скорая и другие экстренные службы. Другие подробности и причины произошедшего пока неизвестны.

В июле в фитнес-клубе в московском районе Ясенево произошел пожар. Shot сообщал, что возгорание произошло в DDX Fitness на третьем этаже в ТЦ «Форт» на Новоясеневском проспекте из-за короткого замыкания в бойлерной. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее 4 августа из-за угрозы взрыва эвакуировали Нагатинский районный суд, расположенный в Каширском проезде на юге столицы.