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16:52, 4 августа 2023Среда обитания

Волге нанесли ущерб в десятки миллионов рублей

Росприроднадзор: затопление судна в Волге нанесло ущерб в 61 млн рублей

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В бассейне реки Волги в районе Саратовского водохранилища было незаконно затоплено судно «Ахтарец», нанесенный природе ущерб оценили в 61 миллион рублей. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова у себя в Telegram-канале.

По ее словам, в реке затонул земснаряд — выполняющее технические работы судно. Инцидент произошел при буксировке между санаторием «Энергетик» и селом Алексеевка Саратовской области. На борту находилось дизельное топливо, которое в результате затопления разлилось.

Из акватории Саратовского водохранилища занимающиеся ликвидацией разливов сотрудники собрали 2,4 тысячи литров смеси нефтяных отходов. Водохранилищу в результате разлива был причинен ущерб на сумму более 61 миллиона рублей. В ведомстве пообещали добиваться возмещения ущерба и устранения последствий инцидента.

Компания СТГМ передала судно 1986 года выпуска, которое было не допущено к плаванию, предприятию «МБ Недры» под видом маломерного судна. В Росприроднадзоре предположили, что это нарушение привело к затоплению земснаряда.

Ранее разлив нефти произошел на реке Северная Двина в Архангельской области во время бункеровки принадлежащего «Бункерной компании» судна. Область пятна составила 0,5 на 4 километра.

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    Мария Черкасова
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