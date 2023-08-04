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02:03, 4 августа 2023Мир

Захарова порассуждала о политике колониальных держав

Представитель МИД России Захарова порассуждала о политике колониальных держав
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова порассуждала о политике колониальных держав в колонке для газеты «Известия».

В частности, Захарова обратила внимание на термин «несамоуправляющиеся территории», использующийся в уставе ООН. По ее словам, фактически речь идет о колониях. «Колониальные державы не могут бесконечно подавлять независимость и суверенитет народов. Хотя их стремление обрастать новыми колониями — вполне логично», — отметила она.

Представитель МИД выразила уверенность в том, что «свободный мир обязательно победит», и процесс деколонизации «не будет завершен, пока последняя из несамоуправляющихся территорий не обретет независимость».

В июле Мария Захарова заявила, что Запад относится к Украине как колонии, комментируя планы по вывозу реликвий из Киево-Печерской лавры.

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    Марина Совина
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