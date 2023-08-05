В США усомнились в способности ВСУ вернуть Артемовск

WSJ: у Киева может не получиться вернуть Артемовск из-за российской обороны

Вероятность, что украинским войскам удастся вернуть Артемовск (украинское название — Бахмут), снижается на фоне усиления российской обороны. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечается в материале, по этой причине контрнаступление Киева затягивается. «Солдаты поблизости говорят, что продвижение замедлилось в последние дни на фоне жесткой российской обороны и контратак», — сообщает газета. По мнению авторов статьи, в связи с этим шансы на скорое возвращение Украиной Артемовска снижаются.

Ранее глава сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский назвал захват Артемовска делом чести. Он подчеркнул, что в ходе обороны города украинская сторона понесла значительные потери в живой силе.