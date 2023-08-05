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07:16, 5 августа 2023Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о попытках избежать мобилизации

Украинский пленный Ковальчук заявил, что полгода бегал от мобилизации

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Украинский военнопленный Иван Ковальчук рассказал о попытках избежать мобилизации у себя на родине. По его словам, он бегал от этого полгода, поскольку не хотел идти на фронт за «украинских депутатов и олигархов», передает РИА Новости.

Военный рассказал, что он родом из Ровненской области, работал в Киеве на строительстве гипермаркета «Эпицентр» и жил в хостеле, туда приходили сотрудники военкомата, от которых приходилось прятаться на стройке часами, даже ночевать. Он отметил, что прятались все мужчины призывного возраста.

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Из украинской столицы Ковальчук уехал в Ровненскую область и скрывался от мобилизации в селе, однако летом 2022 года на блокпосту ему все-таки вручили повестку и отправили служить стрелком в 137-й батальон морской пехоты, в 35-ю особую штурмовую бригаду.

«А за кого воевать? За этих депутатов, которые обворовывают народ? Они отдыхают, они покупают себе Bugatti. За одесского военкома, который за два месяца купил себе новый Gelendwagen и дом в Майями?» — задался вопросом военнопленный.

Он отметил, что в западных регионах Украины отправляться на фронт никто не хочет, и некому, мобилизуют уже инвалидов и мужчин по 59 лет. Когда Ковальчук попал на передовую вблизи Старомайорского, он предпочел сдаться в плен. По его словам, он мечтает вернуться домой к 11-летнему сыну, чтобы купить ему новый телефон, о котором мечтает ребенок.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попали в плен, рассказали о низком боевом духе, плохой военной подготовке и потерях.

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    Марина Совина
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