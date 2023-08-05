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07:07, 5 августа 2023Мир

Посольство Китая заявило о попытках США разорвать производственные цепочки

Посольство КНР: США пытаются разорвать производственные и логистические цепочки

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Американское руководство предпринимает попытки, направленные на разрыв производственных и логистических цепочек. Об этом заявил представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, пишет ТАСС.

Он прокомментировал сообщения СМИ о подготовке Вашингтоном мер по ограничению американских инвестиций в технологический сектор Китая. По словам дипломата, США привычным образом политизируют вопросы, касающиеся технологий и торговли. «Они используют их в качестве инструмента и оружия во имя национальной безопасности», — добавил он.

Лю Пэнъюй считает, что США добиваются «разделения и фрагментации производственных и логистических цепочек». Это, по словам дипломата, нарушает и дестабилизирует глобальные производственные и логистические цепочки. Он добавил, что действия США вредят интересам всего мира.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что «горит желанием» работать с Китаем в областях, представляющих взаимный интерес, в том числе в сфере реструктуризации долга беднейших стран.

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    Марина Совина
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