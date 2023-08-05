Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:13, 5 августа 2023Мир

В Турции анонсировали визит Эрдогана в страны Персидского залива и Германию

Эрдоган планирует второе турне в страны Персидского залива и визит в Германию

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует второе турне в страны Персидского залива и возможный визит в Германию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал CNN Türk.

По данным телеканала, в августе планируется посещение турецким лидером Бахрейна, Омана, Кувейта, а также визит в Ирак. После этого Эрдоган примет участие в саммите «Большой двадцатки» (G-20) в Индии 9-10 сентября и в сессии Генеральной Ассамблее ООН в США 18-19 сентября. В сентябре он может посетить Германию.

Ранее глава Турции выразил надежду, что визит президента России Владимира Путина в республику состоится в августе, и уточнил, что конкретная дата еще не определена. По его словам, на данный момент этот вопрос прорабатывают главы МИД и разведки.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    СБУ намекнула на причастность Киева к атаке на танкер в Керченском проливе

    Стало известно о согласовании трансфера Мбаппе из ПСЖ в «Реал»

    По всей Украине объявили воздушную тревогу

    Володин оценил планы Байдена купить оружие Тайваню из средств для Украины

    Автомобиль на скорости снес легковушку на МКАД и попал на видео

    В США разочаровались в европейской ракете Ariane 6

    Павлюченко пошутил об использовании депутатами российских автомобилей

    МЧС предупредило москвичей об опасности

    Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу

    В Турции анонсировали визит Эрдогана в страны Персидского залива и Германию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости