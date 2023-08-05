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20:43, 5 августа 2023Спорт

Дворкович раскрыл подробности победы над украинцем за пост главы FIDE

Дворкович заявил, что победил украинца за пост главы FIDE за счет результатов

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович в интервью YouTubе-каналу «Влобушкинъ» раскрыл подробности победы над украинцем Андреем Баришпольцем за пост главы организации.

«У него были свежие идеи относительно того, как нужно заниматься шахматами — скорее всего, как бизнесом. Наверное, в том числе из-за этого он работает в немецкой аудиторской фирме. Да, он гроссмейстер, есть положительная деловая репутация, но в шахматном мире его никто не знал», — заявил Дворкович. Он подчеркнул, что россияне представляли более конкретные результаты.

На прошедших в 2002 году выборах президента FIDE Дворкович победил Баришпольца. Россиянин получил 157 голосов, а его соперник — 16.

FIDE разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не будет принято другое решение.

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    Анастасия Борисова
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