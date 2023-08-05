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05:38, 5 августа 2023Мир

Во Франции указали на значительное сокращение поддержки Киева в США

Французский политик Филиппо: поддержка Киева в США значительно сократилась

Фото: Unsplash.com

Французский политик Флориан Филиппо в Twitter указал на значительное сокращение поддержки Киева в США.

В качестве примера он привел опрос американского общественного мнения, который провел телеканал CNN. Согласно его данным, 55 процентов граждан Соединенных Штатов выступают против оказания дополнительной помощи Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому.

«Вот и все! Теперь большинство. США собираются избавиться от своей марионетки?» — задался вопросом Филиппо.

Ранее политик констатировал поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призвал к миру. Он подчеркнул, что пора остановить военный конфликт и начать переговоры. По его мнению, Евросоюзу следует прекратить оказывать финансовую помощь Зеленскому.

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    Марина Совина
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