Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:38, 5 августа 2023Экономика

В России за полгода взыскали долги на сотни миллиардов рублей

Судебные приставы России с начала 2023 года взыскали долги на 490 млрд рублей

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российские судебные приставы с начала 2023 года взыскали долги почти на 490 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП), передает ТАСС.

Отмечается, что в бюджет страны перечислено 143,5 миллиарда рублей. Общее число находившихся на принудительном исполнении производств выросло до 89,2 миллиона. По 72,8 процента производств по взысканию долгов по зарплате задолженность погашена полностью или частично — в общей сложности на 2,6 миллиарда рублей.

Ранее Виктория Данильченко рассказала, что судебные приставы вправе взыскать долги по алиментам с пенсии, как и с многих других видов зарплаты и иного дохода.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    В районе Керченского пролива произошел взрыв, власти полуострова не подтвердили атаку на Крымский мост. Что известно?

    Раскрыты подробности об экипаже получившего повреждения со стороны ВСУ танкера

    В России за полгода взыскали долги на сотни миллиардов рублей

    Танкер получил повреждения в Керческом проливе при атаке со стороны ВСУ

    США приостановили часть экономической помощи Нигеру

    ФРГ поставила Украине разведывательные бепилотники и машины для разминирования

    Спасатели выдвинулись к месту атаки дрона по танкеру в Керченском проливе

    Мясников назвал лучшее упражнение для борьбы с гипертонией

    В Крыму опровергли информацию о взрывах в районе Крымского моста

    Попытавшуюся поджечь военкомат женщину в Волгограде признали потерпевшей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости