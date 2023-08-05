В России за полгода взыскали долги на сотни миллиардов рублей

Судебные приставы России с начала 2023 года взыскали долги на 490 млрд рублей

Российские судебные приставы с начала 2023 года взыскали долги почти на 490 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП), передает ТАСС.

Отмечается, что в бюджет страны перечислено 143,5 миллиарда рублей. Общее число находившихся на принудительном исполнении производств выросло до 89,2 миллиона. По 72,8 процента производств по взысканию долгов по зарплате задолженность погашена полностью или частично — в общей сложности на 2,6 миллиарда рублей.

Ранее Виктория Данильченко рассказала, что судебные приставы вправе взыскать долги по алиментам с пенсии, как и с многих других видов зарплаты и иного дохода.