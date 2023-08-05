Украинский пленный пожаловался на арсенал ВСУ, ему выдали ржавый АК-47 1979 года

Украинский пленный пожаловался на арсенал Вооруженных сил Украины (ВСУ), ему выдали ржавый автомат АК-47 1979 года, который ему пришлось бить об стену, чтобы разобрать. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.

«Я не мог ни крышку снять, ни открутить дульник — ничего. Автоматы были в очень плохом состоянии, гранаты были советские, пулеметы в таком же состоянии», — рассказал военнопленный.

Он добавил, что тяжелого вооружения в 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, где он служил, нет.

Ранее бойцы ВСУ, которые попали в плен, рассказали о низком боевом духе и плохой военной подготовке. Пленный Эдвард Харенко заявил, что обучение бойцов ВСУ проходило четыре дня, но оно было неэффективным. Другой пленный, Николай Знайдо, рассказал об отсутствии медкомиссии и должного обучения.

