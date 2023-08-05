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15:59, 5 августа 2023Интернет и СМИ

В США заявили об отправке Зеленским сигнала бедствия НАТО

The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за провала ВСУ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил обозреватель издания The War Zone Говард Альтман.

По его словам, Киев решил поменять тактику на фоне отсутствия значимого прогресса в наступлении. По мнению Альтмана, столько резкое изменение планов является сигналом НАТО о том, что «мечты о широкомасштабном ударе по России потерпели крах».

Обозреватель также предположил, что теперь командование ВСУ ограничится артиллерийскими обстрелами.

Ранее сообщалось, что Зеленский готовится к попыткам Запада принудить его к проведению мирных переговоров с Россией. Как отмечается, на фоне ожесточенных сражений на поле боя Зеленский сказал своим дипломатам, что ситуация усложнится.

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    Варвара Кошечкина
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