The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за провала ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил обозреватель издания The War Zone Говард Альтман.

По его словам, Киев решил поменять тактику на фоне отсутствия значимого прогресса в наступлении. По мнению Альтмана, столько резкое изменение планов является сигналом НАТО о том, что «мечты о широкомасштабном ударе по России потерпели крах».

Обозреватель также предположил, что теперь командование ВСУ ограничится артиллерийскими обстрелами.

Ранее сообщалось, что Зеленский готовится к попыткам Запада принудить его к проведению мирных переговоров с Россией. Как отмечается, на фоне ожесточенных сражений на поле боя Зеленский сказал своим дипломатам, что ситуация усложнится.