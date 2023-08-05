Зеленский приготовился к попыткам Запада принудить его к переговорам с Россией

NYT: Зеленский готовится к попыткам Запада принудить его к переговорам с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к попыткам Запада принудить его к проведению мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Как отмечается, на фоне ожесточенных сражений на поле боя Зеленский сказал своим дипломатам, что ситуация усложнится, поскольку в ближайшие месяцы давление, направленное на поиск путей к мирным переговорам переговоров, будет только нарастать.

Авторы материала указывают, что Украине сейчас необходимо сохранить твердую поддержку западных союзников, поскольку она участвует в изнурительном и дорогостоящем контрнаступлении, которое за последние два месяца не привело к крупному прорыву. В то же время Киеву необходимо расширить эту поддержку, привлекая другие страны.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия 5-6 августа проведет в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, исключая Россию. В консультациях по урегулированию конфликта может принять участие наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что переговоры в Саудовской Аравии по Украине без участия Москвы будут небесполезными, если смогут помочь Западу увидеть тупик в «формуле президента Владимира Зеленского».