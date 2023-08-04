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00:11, 5 августа 2023Мир

Кронпринц Саудовской Аравии запланировал участие в консультациях по Украине

Кронпринц Саудовской Аравии может принять участие в консультациях по Украине

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

В консультациях по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, которые пройдут 5-6 августа в Джидде, может принять участие наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с организацией мероприятия.

Он уточнил, что принц проведет двухсторонние встречи с некоторыми делегатами. «Участие наследного принца ожидается», — подчеркнул он. По словам источника, Саудовская Аравия предоставила площадку для консультаций. По его словам, таким образом она хочет укрепить свою роль в международных инициативах, направленных на урегулирование украинского конфликта.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия запланировала в августе провести мирные переговоры по Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что переговоры в Саудовской Аравии по Украине без участия России будут небесполезными, если смогут помочь Западу увидеть тупик в «формуле президента Владимира Зеленского».

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    Марина Совина
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