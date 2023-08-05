Военный заявил о попытках ВСУ охотиться на российских командиров под Соледаром

ВСУ начали охотиться на российских командиров с помощью FPV-дронов под Соледаром

В настоящее время Киев пытается охотиться за автотранспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара в Донбассе с помощью FPV-дронов. Об этом рассказал командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь», пишет РИА Новости.

По его словам, украинские военные уже начали охотиться на командный состав дронами-камикадзе.

FPV-дрон — разновидность беспилотников в рядах украинской армии, управляемых оператором дистанционно при помощи очков дополненной реальности. Такие модели показывают изображение с камеры дрона в режиме реального времени. Таким образом, оператор дрона видит перед собой все, что снимает аппарат во время полета.