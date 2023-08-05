Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:28, 5 августа 2023Бывший СССР

Военный заявил о попытках ВСУ охотиться на российских командиров под Соледаром

ВСУ начали охотиться на российских командиров с помощью FPV-дронов под Соледаром

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В настоящее время Киев пытается охотиться за автотранспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара в Донбассе с помощью FPV-дронов. Об этом рассказал командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь», пишет РИА Новости.

По его словам, украинские военные уже начали охотиться на командный состав дронами-камикадзе.

FPV-дрон — разновидность беспилотников в рядах украинской армии, управляемых оператором дистанционно при помощи очков дополненной реальности. Такие модели показывают изображение с камеры дрона в режиме реального времени. Таким образом, оператор дрона видит перед собой все, что снимает аппарат во время полета.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Танкер получил пробоину в Керченском проливе. Что известно об атаке украинских дронов на российское судно в Крыму?

    Щербакова вернулась к тренировкам после мононуклеоза

    В Британии указали на бессилие западной техники перед российскими средствами РЭБ

    Российские войска отразили 13 украинских атак в Донбассе

    Минобороны заявило о перехвате восьми снарядов HIMARS

    На Украине задержали начальника военкомата по масштабному делу об уклонистах

    Российские военные сбили 22 украинских беспилотника

    Российские войска улучшили положение в Харьковской области

    Военный заявил о попытках ВСУ охотиться на российских командиров под Соледаром

    Ксения Собчак сравнила мужа со своим отцом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости