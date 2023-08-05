В России начали производить разработанный с учетом пожеланий участников СВО дрон

В РФ производят разработанный с учетом пожеланий участников СВО дрон «Гастелло»

В России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло», разработанный с учетом пожеланий участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инженера-разработчика.

«Новый российский FPV-дрон разработан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих в зоне СВО», — отметил собеседник агентства.

Беспилотник сможет использоваться в темное время суток. Он на 30 процентов состоит из отечественных комплектующих, карбоновые рамы и корпуса для БПЛА полностью сделаны в России.

Разработчик также указал, что в ближайшие месяцы количество отечественных деталей при производстве дрона будет увеличено до 95 процентов.

Беспилотник собирается на новой конвейерной линии, ожидается, что проектная мощность производства составит пять тысяч единиц в месяц.

Ранее в России создали микробеспилотник весом 38 грамм для ударов по живой силе противника, об этом сообщили в опытно-конструкторском бюро беспилотного авиастроения. Аппарат способен залететь в укрытие и поразить цель там, где не может сделать снайпер.