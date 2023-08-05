Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:35, 5 августа 2023Наука и техника

В России начали производить разработанный с учетом пожеланий участников СВО дрон

В РФ производят разработанный с учетом пожеланий участников СВО дрон «Гастелло»

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

В России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло», разработанный с учетом пожеланий участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инженера-разработчика.

«Новый российский FPV-дрон разработан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих в зоне СВО», — отметил собеседник агентства.

Беспилотник сможет использоваться в темное время суток. Он на 30 процентов состоит из отечественных комплектующих, карбоновые рамы и корпуса для БПЛА полностью сделаны в России.

Разработчик также указал, что в ближайшие месяцы количество отечественных деталей при производстве дрона будет увеличено до 95 процентов.

Беспилотник собирается на новой конвейерной линии, ожидается, что проектная мощность производства составит пять тысяч единиц в месяц.

Ранее в России создали микробеспилотник весом 38 грамм для ударов по живой силе противника, об этом сообщили в опытно-конструкторском бюро беспилотного авиастроения. Аппарат способен залететь в укрытие и поразить цель там, где не может сделать снайпер.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Секретарь СНБО Украины назвал россиян «бесчеловечными азиатами»

    Посольство Китая заявило о попытках США разорвать производственные цепочки

    В России рассказали о тактике военных по сдерживанию контрнаступления ВСУ

    Захарова назвала цель открытия посольств в Африке

    В МИД назвали сроки открытия посольств России в двух африканских странах

    Известный стилист высказался о губах и ресницах россиянок

    В России начали производить разработанный с учетом пожеланий участников СВО дрон

    Российские военные сорвали атаки штурмовиков ВСУ на краснолиманском направлении

    Минобороны показало на видео работу спецпоезда «Волга» в зоне спецоперации

    В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости