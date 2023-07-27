В России создали способный поразить противника в укрытии микробеспилотник

ТАСС: в России создали микробеспилотник весом 38 грамм для ударов по живой силе противника

В России создали микробеспилотник весом 38 грамм для ударов по живой силе противника, об этом сообщили в опытно-конструкторском бюро беспилотного авиастроения, передает ТАСС.

Аппарат типа «Вектор Х-120» мультироторного типа является одноразовым дроном-камикадзе, который будет задействовать существующие боеприпасы армейского образца: патроны калибра 5,45х39 мм массой 10,2 грамма и патроны Люгер массой 7,45 грамма.

Специалисты уточнили, что аппарат способен залететь в укрытие и поразить цель там, что не может сделать снайпер. Кроме того, для осуществления выстрела обычны боеприпасом бойцу нужно выйти на открытый участок, а беспилотник можно запускать из любой точки, в том числе находясь за препятствием, и контролировать его полет.

Максимальное время полета дрона составляет до шести минут, а дальность — до двух километров. БПЛА развивает скорость до 50 километров в час. Стоимость микробеспилотника без полезной нагрузки составит порядка 75-80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге создали аналоговый дрон «Кукушка», предназначенный для бойцов российской специальной военной операции (СВО).

