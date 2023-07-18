В России создали боевой дрон «Кукушка»

В Екатеринбурге создали аналоговый боевой дрон «Кукушка» для применения в зоне СВО

В Екатеринбурге создали аналоговый дрон «Кукушка», предназначенный для бойцов российской специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает E1.RU.

Беспилотник, предназначенный для разведки и атаки вражеских позиций, управляется при помощи пульта. Дрон способен переносить три боеприпаса, дальность его полета составляет четыре километра, масса — более килограмма, скорость — 60-65 километров в час.

В настоящее время есть два прототипа «Кукушки». Свое название изделие получило из-за звука, издаваемого при сбрасывании боеприпаса.

«Один [беспилотник] стоит порядка 200-250 тысяч рублей, при серийном производстве будет дешевле. Сроки зависят от количества. Основная задача нашей разработки — это уменьшение потерь среди солдат, данный прототип готов к серийному производству, и мы в поисках потенциальных инвесторов», — сказал изданию предприниматель Павел.

В июле ТАСС со ссылкой на «Якутоптторг» сообщил, что беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) с 2024 года начнут использовать для доставки грузов в Якутии.