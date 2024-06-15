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05:12, 15 июня 2024Россия

В Кремле высказались о целях спецоперации

Песков заверил в выполнении целей спецоперации России на Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о целях специальной военной операции страны на Украине. Его слова приводит тележурналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Песков в беседе с Зарубиным заверил в выполнении целей спецоперации России на Украине. Он подчеркнул, что герои, которых пригласили на встречу с Путином, являются яркими представителями людей, которые осуществляют поставленные задачи.

«И вот по ним можем с уверенностью сказать, что мы своих целей добьемся», — заключил представитель Кремля.

14 июня на встрече с руководством МИД России Путин назвал два условия для прекращения огня Россией в зоне проведения спецоперации. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Кроме этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.

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      Марина Совина
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