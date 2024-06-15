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05:14, 15 июня 2024Наука и техника

В зоне СВО появились магнитные шведские мины

Поражающие саперов магнитные шведские мины появились в зоне СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На донецком направлении в зоне специальной военной операции (СВО) появились магнитные шведские противотанковые мины, которые могут быть настроены на поражение пытающихся разминировать их саперов, рассказал сапер с позывным «Монтана». Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, по конструкции они напоминают российские противотанковые ТМ-62, но в отличие от них их можно настроить на самоликвидацию. Магнитные датчики можно перенастроить так, чтобы они реагировали на саперное снаряжение бойцов инженерных войск.

«Ранее на СВО они не применялись, насколько я знаю, соответственно это какая-то, видимо, новая поставка от иностранных государств», — подчеркнул российский военный. Он добавил, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России уже научились работать с такими минами, ликвидируя их на расстоянии.

В феврале стало известно, что военная промышленность Швеции переживает резкий подъем из-за многочисленных заказов на вооружение и боеприпасы для Украины.

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      Марина Совина
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