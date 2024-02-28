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14:48, 28 февраля 2024Мир

В Швеции начался бум военной промышленности из-за заказов для Украины

Dagens Nyheter: ВПК Швеции переживает бум из-за заказов для Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters

Военная промышленность Швеции переживает резкий подъем из-за многочисленных заказов на вооружение и боеприпасы для Украины. Об этом сообщило шведское издание Dagens Nyheter.

«Рост будет продолжаться еще несколько лет, и его усилит вступление страны в НАТО», — заявил глава отдела исследований акций Danske Bank Бьорн Энарсон в разговоре с изданием. Он добавил, что шведский оборонный концерн Saab уже получил заказ на сумму 700 миллионов шведских крон (63 миллиона евро) от Североатлантического альянса.

Сообщается, что бум в шведском ВПК вызван «ростом рентабельности и переполненностью портфелей заказов в результате военного конфликта на Украине и всеобщего перевооружения».

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Издание также приводит статистику роста акций концерна Saab, производящего для Украины гранатометы Carl Gustaf. После начала российской специальной военной операции стоимость ценных бумаг концерна выросла на 250 процентов, а за 2023 год Saab увеличил свой штат на 2,5 тысячи сотрудников.

Шведские оборонные концерны Hägglunds и Bofors также поставляют Украине танки и артиллерийские системы. Акции британского оборонного гиганта BAE Systems, который владеет этими концернами, выросли в два раза с начала боевых действий на Украине.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал вступление Швеции в НАТО сигналом для России о готовности альянса к расширению.

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      Елизавета Мытарева
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