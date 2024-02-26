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23:39, 26 февраля 2024Мир

Столтенберг назвал сигналом для Путина вступление Швеции в НАТО

Столтенберг о вступлении Швеции в НАТО: сигнал Путину, что двери альянса открыты
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал вступление Швеции в альянс сигналом для президента России Владимира Путина о том, что двери объединения открыты. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

«[Вступление Швеции] также шлет ясный сигнал Путину, что двери НАТО открыты», — сказал он.

26 февраля парламент Венгрии одобрил законопроект, который позволяет Швеции вступить в НАТО. Эта страна была последней в Североатлантическом альянсе, которая ратифицировала заявку Стокгольма.

Незадолго до этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал депутатов проголосовать за членство Швеции в НАТО. По его словам, сотрудничество в оборонной сфере Будапешта и Стокгольма укрепит безопасность страны.

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      Марина Совина
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