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05:17, 15 июня 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о четко обозначенных Путиным шагах по завершению конфликта на Украине

Журналист Боуз: Путин четко обозначил шаги для окончания конфликта на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Ирландский журналист Чейз Боуз в соцсети X заявил, что президент России четко обозначил шаги, необходимые для окончания конфликта на Украине.

«Срочно. Владимир Путин четко обозначил, что нужно сделать, чтобы война на Украине закончилась», — написал обозреватель.

По словам Боуза, если бы Киев и его союзники на Западе не злоупотребляли бы Минскими соглашениями, большинство поставленных в них условий давно были бы достигнуты мирным путем.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО. Одним из принципиальных требований Кремля президент назвал нейтральный и безъядерный статус республики.

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      Марина Совина
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