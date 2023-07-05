Беспилотник ТрАМП начнут использовать для доставки грузов

«Якутоптторг»: беспилотник ТрАМП используют для доставки грузов в Якутии

Российский беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) с 2024 года начнут использовать для доставки грузов в Якутии. Об этом со ссылкой на «Якутоптторг» сообщает ТАСС.

«Планируется, что с 2024 года дальний транспортный беспилотник начнет доставлять грузы в труднодоступные районы республики в экспериментальном режиме», — сообщили в компании.

Ожидается, что в экспериментальном режиме планируется применять пять беспилотников. В компании добавили, что рассматривают вопрос о переносе производства техники в Якутию.

В марте РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщили, что в России начался завершающий этап наземных испытаний беспилотника ТрАМП.

В феврале руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал, что российский транспортный беспилотник ТрАМП можно будет ремонтировать непосредственно в поле.