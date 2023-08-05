Российские войска отразили десять атак противника на одном из направлений

Минобороны: войска отразили десять атак противника на донецком направлении

Российские военнослужащие отразили десять атак противника на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли наступательные действия в районах ряда населенных пунктов Донецкой народной республики. Им противостояли подразделения «Южной» группировки российских войск.

Помимо этого, российские войска поразили места дислокации украинских военнослужащих. Суммарно за минувшие сутки на указанном направлении ВСУ потеряли до 230 человек, четыре единицы бронетехники и шесть артиллерийских орудий.

5 августа Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Новоселовской в Луганской народной республике. Населенный пункт был освобожден подразделениями «Западной» группировки войск.