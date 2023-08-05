Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:10, 5 августа 2023Россия

Российские войска отразили десять атак противника на одном из направлений

Минобороны: войска отразили десять атак противника на донецком направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие отразили десять атак противника на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли наступательные действия в районах ряда населенных пунктов Донецкой народной республики. Им противостояли подразделения «Южной» группировки российских войск.

Помимо этого, российские войска поразили места дислокации украинских военнослужащих. Суммарно за минувшие сутки на указанном направлении ВСУ потеряли до 230 человек, четыре единицы бронетехники и шесть артиллерийских орудий.

5 августа Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Новоселовской в Луганской народной республике. Населенный пункт был освобожден подразделениями «Западной» группировки войск.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    В России прокомментировали инцидент с гражданами Китая на границе

    Государство на побережье Африки предложило установить безвизовый режим с Россией

    Губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике близ города

    Украина предупредила о военной угрозе в акватории российских портов

    Двое рабочих сорвались в шахту лифта в Москве

    Российский самолет выкатился за полосу при посадке

    Назван срок выпуска российского серийного «Партизана»

    Российские войска отразили десять атак противника на одном из направлений

    Хорватский игрок стал самым дорогим защитником в истории футбола

    Стало известно о попытке захвата ПЦУ храма в Ирклиеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости