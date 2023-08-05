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05:11, 5 августа 2023Мир

Трамп прокомментировал обвинения против себя

Экс-президент США Трамп заявил о попытках Байдена сохранить власть любым путем
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Julia Nikhinson / Globallookpress.com

Американский президент Джо Байден и его окружение сделают все ради сохранения власти любым путем, о чем свидетельствуют обвинения, выдвинутые против экс-главы государства Дональда Трампа. Такое мнение высказал Трамп, пишетРИА Новости.

Он назвал обвинения против себя смехотворными. «Это не юридическое дело, а действие отчаяния в стремлении провалившегося и опозорившегося Джо Байдена и его радикальных левых бандитов сохранить власть», — прокомментировал Трамп обвинения против себя.

Он заявил, что американская администрация пытается сделать незаконным сомнение относительно исхода президентских выборов, на которых выиграл Байден. Трамп указал на незаконность обвинений против себя.

В пятницу, 4 августа, Трамп без явки в суд отказался признавать дополнительные обвинения по делу о секретных документах.

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    Марина Совина
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