Трамп прокомментировал обвинения против себя

Экс-президент США Трамп заявил о попытках Байдена сохранить власть любым путем

Американский президент Джо Байден и его окружение сделают все ради сохранения власти любым путем, о чем свидетельствуют обвинения, выдвинутые против экс-главы государства Дональда Трампа. Такое мнение высказал Трамп, пишетРИА Новости.

Он назвал обвинения против себя смехотворными. «Это не юридическое дело, а действие отчаяния в стремлении провалившегося и опозорившегося Джо Байдена и его радикальных левых бандитов сохранить власть», — прокомментировал Трамп обвинения против себя.

Он заявил, что американская администрация пытается сделать незаконным сомнение относительно исхода президентских выборов, на которых выиграл Байден. Трамп указал на незаконность обвинений против себя.

В пятницу, 4 августа, Трамп без явки в суд отказался признавать дополнительные обвинения по делу о секретных документах.