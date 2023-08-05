Названо количество выданных россиянам шенгенских виз Германией

Welt am Sonntag: ФРГ выдала россиянам с начала СВО более 51 тыс. шенгенских виз

Несмотря на потенциальную угрозу общественной безопасности, Германия продолжает выдавать десятки тысяч виз россиянам. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные МИД Германии.

В частности, с начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине консульства ФРГ выдали гражданам РФ около 32 национальных виз. Кроме того, дипломатические учреждения выдали россиянам свыше 51 тысячи шенгенских виз, которые разрешают находиться в странах Евросоюза до трех месяцев, отметили в германском ведомстве.

Отмечается, что по состоянию на конец июня в Германии проживали 301 511 граждан России. Это на 32 183 больше, чем в конце февраля 2022 года, говорится в материале.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.