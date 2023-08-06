Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:30, 6 августа 2023Мир

Инструкторы из Дании и Великобритании готовили бойцов на базе «Азова»

РИА Новости: инструкторы из Дании готовили боевиков на базе «Азова» в 2021 году

Фото: Chris Radburn / Reuters

Военные инструкторы НАТО из Дании и Великобритании ездили готовить украинских бойцов на базу бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом свидетельствуют документы датского посольства в Киеве, пишет РИА Новости.

Такая подготовка шла несмотря на то, что бригаду исключили из финансирования США на фоне связей формирования с неонацизмом. Как следует из документа, датская дипмиссия уведомила Минобороны Украины о прибытии в страну шести инструкторов, которые направились в Бердянск и Урзуф. Также известно, что на Украине также присутствовали британские инструкторы Operation Orbital.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс начал готовить и тренировать украинские войска в 2014 году. В то же время он подчеркнул, что НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    По «формуле мира» Зеленского создадут рабочие группы. Каких результатов ждать от переговоров в Джидде?

    Штормовое предупреждение объявили в российском регионе из-за дождей

    Подаренную Путиным икону привезли в зону СВО

    Нейропсихолог перечислила способы избавиться от негатива в жизни

    В США предрекли ВСУ столкновение с контратакой российских войск

    Обнаружена необычная экзопланета размером с Юпитер

    Инструкторы из Дании и Великобритании готовили бойцов на базе «Азова»

    Пожар в здании университета Донецка локализован

    Трамп поделился планами на Байдена в случае победы на выборах

    Российские бойцы вклинились в позиции ВСУ на купянском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости