РИА Новости: инструкторы из Дании готовили боевиков на базе «Азова» в 2021 году

Военные инструкторы НАТО из Дании и Великобритании ездили готовить украинских бойцов на базу бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом свидетельствуют документы датского посольства в Киеве, пишет РИА Новости.

Такая подготовка шла несмотря на то, что бригаду исключили из финансирования США на фоне связей формирования с неонацизмом. Как следует из документа, датская дипмиссия уведомила Минобороны Украины о прибытии в страну шести инструкторов, которые направились в Бердянск и Урзуф. Также известно, что на Украине также присутствовали британские инструкторы Operation Orbital.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс начал готовить и тренировать украинские войска в 2014 году. В то же время он подчеркнул, что НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России.