Пленный боец ВСУ Романюк: Киев обманом бросает в наступление инвалидов и пожилых

Киев обманным путем бросает в контрнаступление инвалидов и людей в возрасте, в том числе на самые горячие направления. Об этом один из украинских пленных Юрий Романюк. Его слова приводит РИА Новости.

По словам собеседника агентства, группа украинских военных из 137 батальона морской пехоты была мобилизована год назад в Волынской и Ровенской областях на западе Украины. Бойцы охраняли аэропорт в городе Луцк. Большинство из них имеет проблемы со здоровьем.

Сам Юрий 1973 года рождения, он инвалид третьей группы, он страдает гипертонией. Несмотря на это, в военкомате его признали ограниченно годным, как и его сослуживцев, имеющих проблемы со здоровьем. Мужчин заверили, что они будут только охранять аэропорт. Однако в начале июля их построили на аэродроме и некоторым сообщили, что они уезжают.

Сначала их отправили на полигон во Львовской области для тренировок. Из разговоров между собой военные поняли, что их готовят для участия в украинском контрнаступлении. После учебы на полигоне их перебросили на восток, продолжая обещать, что воевать им не придется. Однако спустя неделю они оказались на передовой буквально в 400 метрах от российских войск — в селе Старомайорское.

Через некоторое время бойцы услышали стрельбу из автоматов над головой и увидели российских военных, которые предложили им сдаться, что и сделали Романюк и его сослуживцы. Пленный не скрывает обиды на свое командование за обман и надеется, что капитан, который с помощью беспилотника видел их пленение, хотя бы сообщит родным пленных, что он и его товарищи живы.

Ранее украинский пленный пожаловался на арсенал ВСУ и то, что ему выдали ржавый автомат АК-47 1979 года, который ему пришлось бить об стену, чтобы разобрать.

Также украинские бойцы, которые попали в плен, рассказали о низком боевом духе и плохой военной подготовке. Пленный Эдвард Харенко заявил, что обучение бойцов ВСУ проходило четыре дня, но оно было неэффективным. Другой пленный, Николай Знайдо, рассказал об отсутствии медкомиссии и должного обучения.