Авиация группировки войск «Юг» уничтожила пункты дислокации бригад ВСУ в ДНР

Авиация группировки войск «Юг» поразила управляемыми бомбами пункт дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады и район сосредоточения 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в ДНР. Об этом рассказал начальник пресс-службы центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, передает ТАСС.

«Авиацией Южной группировки войск нанесено поражение управляемыми боеприпасами УМПК-500 и УМПК-250», — отметил он.

По словам Астафьева, боевые действия проходили в районе населенного пункта Дылеевка и в Новгородском. Помимо этого, авиация уничтожила боевую машину пехоты противника в районе Клещеевки.

Ранее сообщалось, что фронтовые бомбардировщики Су-34 группировки войск «Юг» уничтожили пункты дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины. Как уточнялось, удары были нанесены управляемыми боеприпасами УМПК-500. Целью стали пункты временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка и 28-й механизированной бригады украинских войск в районе населенного пункта Ивановское.