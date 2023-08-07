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05:33, 7 августа 2023Бывший СССР

Российская авиация уничтожила пункты дислокации бригад ВСУ в ДНР

Авиация группировки войск «Юг» уничтожила пункты дислокации бригад ВСУ в ДНР

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru via globallookpress.com

Авиация группировки войск «Юг» поразила управляемыми бомбами пункт дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады и район сосредоточения 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в ДНР. Об этом рассказал начальник пресс-службы центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, передает ТАСС.

«Авиацией Южной группировки войск нанесено поражение управляемыми боеприпасами УМПК-500 и УМПК-250», — отметил он.

По словам Астафьева, боевые действия проходили в районе населенного пункта Дылеевка и в Новгородском. Помимо этого, авиация уничтожила боевую машину пехоты противника в районе Клещеевки.

Ранее сообщалось, что фронтовые бомбардировщики Су-34 группировки войск «Юг» уничтожили пункты дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины. Как уточнялось, удары были нанесены управляемыми боеприпасами УМПК-500. Целью стали пункты временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка и 28-й механизированной бригады украинских войск в районе населенного пункта Ивановское.

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    Марина Совина
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