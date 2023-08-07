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13:59, 7 августа 2023Россия

Москвич на BMW сбил летящий беспилотник рядом с «Москвой-Сити»

В Москве водитель BMW сбил летящий беспилотник рядом с «Москвой-Сити»

В Москве водитель за рулем BMW сбил беспилотник, который летел рядом с «Москва-Сити» на Шмитовском проезде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, за рулем иномарки в момент столкновения с беспилотником находился один из менеджеров банка «Траст». После случившегося москвич вызвал полицию. На запись видеорегистратора также попал момент столкновения.

Выяснилось, что беспилотник, врезавшийся в авто — DJI Mavic Pro, который предназначался для профессиональной съемки. Он повредил BMW бампер. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кому принадлежало устройство.

Ранее в Рязанской области под колесами «КамАЗа» разорвался беспилотник кустарного типа. Водитель грузовика не заметил лежащий на пути дрон и проехал по нему, после чего услышал хлопок.

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    Анастасия Шейкина
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