Информация о требовании ВС РФ вернуть каску погибшего солдата не подтвердилась

Данные о требовании ВС РФ вернуть каску погибшего солдата не подтвердились

4 августа в паблике «Барахолка Челябинск» во «ВКонтакте» появилось сообщение от пользовательницы Александры Поповой, в котором девушка утверждает, что недавно командир ее погибшего в ходе специальной военной операции мужа потребовал вернуть армейскую каску, которую она оставила себе на память. Однако информация не подтвердилась.

В подтверждение она не приводит какие-либо доказательства.

Сам аккаунт Александры Поповой — фейковый, что ставит под сомнение информацию, указанную в посте. Страница в социальной сети была создана в июне 2023 года, а фотографии, опубликованные в аккаунте, принадлежат другому человеку — Евгении С.

Кроме того, руководство ВС РФ не требует возвращать обмундирование погибших или раненых бойцов. В приказе Министра обороны России о порядке обеспечения вещевым имуществом военнослужащих подобного пункта не значится.

Публикация получила незначительных охват в проукраинских Telegram-каналах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»