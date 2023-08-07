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14:43, 7 августа 2023Интернет и СМИ

Информация о требовании ВС РФ вернуть каску погибшего солдата не подтвердилась

Данные о требовании ВС РФ вернуть каску погибшего солдата не подтвердились

Фото: РИА Новости

4 августа в паблике «Барахолка Челябинск» во «ВКонтакте» появилось сообщение от пользовательницы Александры Поповой, в котором девушка утверждает, что недавно командир ее погибшего в ходе специальной военной операции мужа потребовал вернуть армейскую каску, которую она оставила себе на память. Однако информация не подтвердилась.

В подтверждение она не приводит какие-либо доказательства.

Сам аккаунт Александры Поповой — фейковый, что ставит под сомнение информацию, указанную в посте. Страница в социальной сети была создана в июне 2023 года, а фотографии, опубликованные в аккаунте, принадлежат другому человеку — Евгении С.

Кроме того, руководство ВС РФ не требует возвращать обмундирование погибших или раненых бойцов. В приказе Министра обороны России о порядке обеспечения вещевым имуществом военнослужащих подобного пункта не значится.

Публикация получила незначительных охват в проукраинских Telegram-каналах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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