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17:31, 7 августа 2023Бывший СССР

Суд освободил наместника Киево-Печерской лавры под залог

Суд освободил под залог наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Суд освободил под залог в 900 тысяч долларов наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Об этом в Telegram сообщила Украинская православная церковь (УПЦ).

По словам адвоката владыки протоиерея Никиты Чекмана, залог за митрополита внесли около тысячи человек. «На веб-сайте Украинской православной церкви были опубликованы реквизиты, по которым каждый мог приобщиться и заплатить залог за митрополита Павла, ускорив его освобождение из следственного изолятора. Сегодняшнее событие — это общая заслуга прихожан Украинской православной церкви, которые доказали, что нет ничего невозможного», — заявил он.

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    Алевтина Запольская
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