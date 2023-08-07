Россиянка отдала аферистам 11 миллионов рублей от продажи своих квартир

В Подмосковье мошенники заставили бухгалтера продать две квартиры за 11 млн руб.

Телефонные мошенники заставили бухгалтера крупной IT-компании и ее мужа продать две квартиры в деревне Островцы Раменского района Подмосковья за более чем 11 миллионов рублей и отдать деньги им. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Аферисты звонили женщине в течение месяца и убеждали, что она разговаривает с сотрудниками ФСБ и Центробанка. Злоумышленники уверяли, что кто-то хочет оформить кредит на ее имя, поэтому надо положить деньги на безопасный счет и продать две квартиры. В результате бухгалтер поверила и продала одну квартиру почти за 6,5 миллиона рублей, а вторую — за 4,8 миллиона рублей.

Позже женщина поняла, что никаких кредитов не было, и пошла в полицию. Теперь оперативники ищут телефонных мошенников и пытаются помочь вернуть квартиры их хозяевам.

Ранее аферисты представились сотрудниками Центробанка и заставили жительницу Екатеринбурга продать ее квартиру за 2,8 миллиона рублей.