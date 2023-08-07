Президент Венесуэлы прокомментировал акции по сожжению Корана

Мадуро осудил отсутствие реакции лидеров стран ЕС на акции по сожжению Корана

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал акции по сожжению Корана в Швеции и Дании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Mayadeen.

Политик осудил отсутствие реакции лидеров стран Европы, а также ряда СМИ. По его словам, те, кто закрывает глаза на сожжение священных писаний в Европе, «косвенно причастны» к этому.

Президент Венесуэлы также заявил, что категорически осуждает преступления на почве ненависти против мусульманских народов и деятельность «крайне правых и расистских кругов», которые уничтожают копии Корана в Европе. «Что бы мы, христиане, почувствовали, если бы кто-то начал сжигать Библию в других странах?.. Мы почувствовали бы большое негодование», — отметил Мадуро.

В конце июня полиция Швеции также разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель осудил акции с сожжением Корана. По его словам, такие действия оскорбили многих мусульман в Европе. Боррель отметил, что осквернение Корана или любой другой книги, считающейся священной, является оскорбительным, неуважительным и расценивается как явная провокация.