Стали известны сроки визита Путина в Турцию

Hurriyet: Владимир Путин посетит Турцию в последнюю неделю августа

Визит президента России Владимира Путина в Турцию ожидается в последнюю неделю августа. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet со ссылкой на собственные источники.

В ходе визита глава государства встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В повестке переговоров будут вопросы, связанные со сроками возобновления зерновой сделки, двусторонние связи, отношения между Турцией, Азербайджаном и Арменией, а также восстановление дипломатических коммуникаций между Турцией и Сирией.

Ранее Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. «В ходе телефонного разговора, состоявшегося по просьбе Зеленского, лидеры подробно обсудили вопрос продления действия сделки о черноморском зерновом коридоре», — заявили в канцелярии турецкого лидера.