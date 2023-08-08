Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:33, 8 августа 2023Бывший СССР

Власти ДНР организовали встречу пленного азовца с родителями

Власти ДНР организовали встречу пленного азовца Афонина с родителями

Фото: Пресс-служба Минобороны / РИА Новости

Власти Донецкой народной республики (ДНР) организовали встречу пленного бойца «Азова» (организация признана в России террористической и запрещена) Александра Афонина с родителями, которых он не видел с 2016 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Афонин — уроженец Дебальцево 1996 года рождения, состоял в фанатском движении «Ультрас». В 2015 году во время Дебальцевской операции он передавал информацию о передвижении войск ДНР с помощью Twitter. В 2016 году переехал в Киев, а в 2020-м поехал служить в бригаду «Азов» в Мариуполь.

«На тот момент "Азов"* был очень распиаренным, в принципе, из-за этого (пошел служить именно туда), и назло отцу я и пошел», — заявил Афонин.

Азовец признал, что за годы плена многое переосмыслил. Он попросил прощения у жителей ДНР и Крыма, оскорбления в адрес которых он писал в соцсетях. Кроме того, Афонин попросил прощения у своих родителей.

«Простите меня, пожалуйста, мама и папа, брат и сестра! Простите за то, что вот такой вот я, оказался таким негодяем. Надо было раньше с вами постараться найти общий язык, а не принимать все в штыки и в агрессию. Простите, я был молодой и глупый», — заявил он.

Родители азовца поблагодарили власти ДНР за возможность встретиться с сыном.

Ранее Владимир Путин прокомментировал передачу бойцов запрещенной в России бригады «Азов» на Украину. По его словам, договоренности с Турцией о нахождении этих лиц там были.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Польша возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

    В Петербурге годовалая девочка отравилась найденным на площадке снюсом

    Натали Портман решила развестись с мужем после 11 лет брака

    Трое детей пострадали из-за урагана в российском регионе

    Россиянам раскрыли самый модный цвет одежды на осень

    Россиянин избил полицейского и получил два года колонии

    Власти Грузии заявили об ответственности Саакашвили за войну 2008 года

    Россиянам напомнили о послаблениях на работе в жару

    Названы самые популярные у россиян марки электрокаров с пробегом

    Сменившая гражданство российская легкоатлетка выиграла серебро на Универсиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости