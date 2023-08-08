Власти ДНР организовали встречу пленного азовца с родителями

Власти ДНР организовали встречу пленного азовца Афонина с родителями

Власти Донецкой народной республики (ДНР) организовали встречу пленного бойца «Азова» (организация признана в России террористической и запрещена) Александра Афонина с родителями, которых он не видел с 2016 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Афонин — уроженец Дебальцево 1996 года рождения, состоял в фанатском движении «Ультрас». В 2015 году во время Дебальцевской операции он передавал информацию о передвижении войск ДНР с помощью Twitter. В 2016 году переехал в Киев, а в 2020-м поехал служить в бригаду «Азов» в Мариуполь.

«На тот момент "Азов"* был очень распиаренным, в принципе, из-за этого (пошел служить именно туда), и назло отцу я и пошел», — заявил Афонин.

Азовец признал, что за годы плена многое переосмыслил. Он попросил прощения у жителей ДНР и Крыма, оскорбления в адрес которых он писал в соцсетях. Кроме того, Афонин попросил прощения у своих родителей.

«Простите меня, пожалуйста, мама и папа, брат и сестра! Простите за то, что вот такой вот я, оказался таким негодяем. Надо было раньше с вами постараться найти общий язык, а не принимать все в штыки и в агрессию. Простите, я был молодой и глупый», — заявил он.

Родители азовца поблагодарили власти ДНР за возможность встретиться с сыном.

Ранее Владимир Путин прокомментировал передачу бойцов запрещенной в России бригады «Азов» на Украину. По его словам, договоренности с Турцией о нахождении этих лиц там были.