Глава НАСА отказался признать Россию участником новой космической гонки

Глава НАСА Нельсон заявил, что РФ не является участником новой космической гонки

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон заявил об отказе США считают Россию участником новой космической гонки. По его словам, это противостояние происходит исключительно между Вашингтоном и Пекином, сообщает РИА Новости.

«Не думаю, что многие сейчас скажут, что Россия способна совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, о которых говорим мы и, возможно, Китай, поэтому думаю, что космическая гонка ведется именно между нами и Китаем», — заявил он.

Нельсон также выразил надежду на то, что Китаю не удастся добраться до Южного полюса Луны раньше США.

Помимо этого глава НАСА пожелал «всего хорошего» миссии российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25», которую планируют запустить 11 августа.

Ранее стало известно, что в НАСА надеются на поддержку «Роскосмосом» продления работы Международной космической станции (МКС) после 2028 года.