Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:01, 9 августа 2023Наука и техника

Глава НАСА отказался признать Россию участником новой космической гонки

Глава НАСА Нельсон заявил, что РФ не является участником новой космической гонки
Билл Нельсон

Билл Нельсон. Фото: NASA / Globallookpress.com

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон заявил об отказе США считают Россию участником новой космической гонки. По его словам, это противостояние происходит исключительно между Вашингтоном и Пекином, сообщает РИА Новости.

«Не думаю, что многие сейчас скажут, что Россия способна совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, о которых говорим мы и, возможно, Китай, поэтому думаю, что космическая гонка ведется именно между нами и Китаем», — заявил он.

Нельсон также выразил надежду на то, что Китаю не удастся добраться до Южного полюса Луны раньше США.

Помимо этого глава НАСА пожелал «всего хорошего» миссии российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25», которую планируют запустить 11 августа.

Ранее стало известно, что в НАСА надеются на поддержку «Роскосмосом» продления работы Международной космической станции (МКС) после 2028 года.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Нигер готовится к военному вторжению. Какие страны угрожают мятежникам, захватившим власть?

    Белла Хадид годами борется с тяжелым недугом. Как укус клеща навсегда изменил ее жизнь?

    В США объяснили неготовность допустить мирного разрешения конфликта на Украине

    Глава НАСА отказался признать Россию участником новой космической гонки

    Немецкая компания выкупила у Бельгии танки для Украины

    Жителей Москвы предупредили о ливнях и грозе

    В Госдуме допустили отказ Запада от Зеленского при одном условии

    Курьер на электровелосипеде насмерть сбил москвичку и попал на видео

    В России предсказали превращение Европы в бледную тень из-за затрат на газ

    Украине передадут терминалы для спутникового интернета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости