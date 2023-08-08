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10:23, 8 августа 2023Россия

Фрагменты беспилотника повредили линию электропередачи в регионе России

Гладков: под Белгородом фрагменты сбитого БПЛА повредили линию электропередачи

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Фрагменты сбитого в небе над Белгородской областью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили линию электропередачи. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Дрон-камикадзе попытался атаковать село Журавлевка, пояснил губернатор. БПЛА был уничтожен средствами противовоздушной обороны.

Поврежденная в результате падения обломков линия электропередачи была восстановлена, подчеркнул Гладков. Кроме того, в том же населенном пункте украинский дрон сбросил взрывное устройство. Последствий этой атаки не было.

7 августа в Курской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы были посажены еще два беспилотника. На одном из них была символика батальона «Азов» (организация признана в России террористической и запрещена).

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    Алан Босиков
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