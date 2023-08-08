Дипломат Полянский: Киев наивно надеется, что Запад не откажется от него

Украина напрасно полагает, что западные страны не откажутся от нее после прокси-войны НАТО с Россией. Такое мнение выразил

первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter-аккаунте.

Он сравнил действия украинских властей с политикой бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который, по словам Полянского, «действовал как марионетка Запада» в грузино-осетинском конфликте. «Очень трудно исправить кровавые ошибки режима Саакашвили. <...> Сейчас Саакашвили сидит в тюрьме в Грузии, но его ядовитое наследие все еще чувствуется», — отметил дипломат.

Киев же совершает гораздо более гнусную ошибку, возлагая надежды на поддержку Запада после «опосредованной войны НАТО с Россией до последнего украинца», считает Полянский. «Вашингтон же и его союзники по-прежнему несут смерть и опустошение на постсоветском пространстве в своем тщетном неоколониальном геополитическом крестовом походе против России», — добавил он.