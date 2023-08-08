Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:01, 8 августа 2023Мир

В России заявили о заблуждении Киева насчет Запада

Дипломат Полянский: Киев наивно надеется, что Запад не откажется от него
СюжетРоссия и НАТО:
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Украина напрасно полагает, что западные страны не откажутся от нее после прокси-войны НАТО с Россией. Такое мнение выразил
первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter-аккаунте.

Он сравнил действия украинских властей с политикой бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который, по словам Полянского, «действовал как марионетка Запада» в грузино-осетинском конфликте. «Очень трудно исправить кровавые ошибки режима Саакашвили. <...> Сейчас Саакашвили сидит в тюрьме в Грузии, но его ядовитое наследие все еще чувствуется», — отметил дипломат.

Киев же совершает гораздо более гнусную ошибку, возлагая надежды на поддержку Запада после «опосредованной войны НАТО с Россией до последнего украинца», считает Полянский. «Вашингтон же и его союзники по-прежнему несут смерть и опустошение на постсоветском пространстве в своем тщетном неоколониальном геополитическом крестовом походе против России», — добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Небо над Киевом защищают лучшие западные системы ПВО. Почему российские ракеты все равно их обходят?

    США назвали оставшуюся на помощь Украине сумму

    Байден одобрил обучение украинских пилотов на F-16

    Босая женщина в купальнике прогулялась по улице в Москве и попала на видео

    Эрдоган заявил о намерении добиться возобновления зерновой сделки

    Украина может лишиться поставок ракет из Британии

    Российские военные взяли под контроль поселок в Херсонской области

    Четверо мужчин привязали себя к рулю грузового корабля и пересекли на нем океан

    В России заявили о заблуждении Киева насчет Запада

    На Западе рассказали о проблемах США из-за затягивания конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости