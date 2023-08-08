Володин заявил, что Зеленского ждет та же участь, что и Саакашвили

Президента Украины Владимира Зеленского ждет та же участь, что и бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«На Западе уже устали от него (Зеленского — прим. «Ленты.ру») и ненасытного киевского режима. Его неблагодарность стала доминантой европейской политики. Об этом открыто заявляют на официальном уровне и в Британии, и даже в Польше», — написал политик.

По его мнению, судьба «марионеток Брюсселя и Вашингтона» всегда заканчивается одинаково — от них избавляются. Саакашвили запомнят только жующим галстук, считает Володин. Спикер Думы назвал его изгоем, который заключен в тюрьме.

Парламентарий напомнил, что 8 августа 2008 года Саакашвили отдал приказ о нападении на Южную Осетию, а Россия защитила мирных граждан. По мнению Володина, режим Саакашвили был русофобским, его поддерживали Евросоюз и страны НАТО — то же самое сейчас происходит с Украиной, подчеркнул он.

«Позже Саакашвили, оказавшись ненужным Западу, будет осужден у себя на родине. С Украины его депортируют, лишив гражданства. Сейчас он отбывает наказание за преступления, совершенные на посту президента Грузии», — напомнил спикер Госдумы.

8 августа исполняется 15 лет назад с начала операции по принуждению Грузии к миру. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Вооруженные силы Грузии начали обстреливать Цхинвал, где, в частности, находились российские миротворцы, а затем попытались взять город штурмом. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению к миру и отправил в республику российские подразделения. Операция продолжалась пять дней, после чего Медведев объявил о достижении целей и ее завершении.