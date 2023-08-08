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04:00, 9 августа 2023Ценности

58-летняя модель снялась в нижнем белье для журнала

Фото: Jared Siskin / Patrick McMullan / Getty Images

Американская модель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова снялась в нижнем белье для журнала Marianne. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном снимке 58-летняя манекенщица позирует перед камерой лежащей в кровати. На ней надеты трусы и рубашка белого цвета. При этом визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и сделали легкую укладку.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Великолепный кадр», «Какая богиня», «Совершенная женщина», «Ты выглядишь прекрасно», «Красотка», — высказывались они.

В апреле Паулина Поризкова поделилась с фанатами откровенным фото в честь дня рождения. Знаменитость отметила 58-летие снимком, на котором она позирует в кровати голой, прикрывая оголенные части тела игрушкой синего цвета и белым одеялом. При этом волосы манекенщицы распущены, а на ее лице отсутствует макияж.

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    Мария Винар
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