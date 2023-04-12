Паулина Поризкова снялась голой в честь 58-летия

Модель и актриса Паулина Поризкова снялась голой и без макияжа в честь 58-летия

Американская модель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова поделилась с фанатами откровенным фото в честь дня рождения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Знаменитость отметила 58-летие снимком, на котором она позирует в кровати голой, прикрывая оголенные части тела игрушкой синего цвета и белым одеялом. При этом волосы манекенщицы распущены, а на ее лице отсутствует макияж. На размещенном кадре также видно, что телезвезда снялась без каких-либо украшений.

«Начинаю 58-летие с улыбкой и радостью. Надеюсь, что все хорошее еще придет, но также благодарю жизнь за все, что имею», — подписала пост Поризкова и поблагодарила поклонников за многочисленные поздравления в комментариях.

В феврале Паулина Поризкова продемонстрировала естественную внешность на фото в бикини. Знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует на территории виллы в черно-желтом бикини с анималистичным принтом. Манекенщицу запечатлели сидящей на шезлонге с распущенными волосами без макияжа.