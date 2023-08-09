В Германии подняли вопрос о сносе памятников Бандере на Украине

В немецком бундестаге призвали требовать от Зеленского снести памятники Бандере

Депутат бундестага Германии от Левой партии Гезине Летч спросила у правительства ФРГ, намерено ли оно поручить послу страны на Украине Мартину Егеру требовать от украинского президента Владимира Зеленского снести на Украине все памятники лидеру «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степану Бандере. «Лента.ру» изучила соответствующий парламентский запрос, опубликованный немецким бундестагом.

Поручит ли [правительство] послу Германии на Украине потребовать от президента Украины cнести на Украине все статуи Бандеры в натуральную величину, поскольку Бандера, как идейный лидер радикального крыла "Организации украинских националистов" (ОУН), был ответственен за этнически мотивированные изгнания в 1943 году, в ходе которых были убиты десятки тысяч польских мирных жителей? Гезине Летч депутат бундестага Германии от Левой партии

Ответ на этот вопрос Летч дала представитель правительства Сюзанна Бауманн.

«Посольство Федеративной Республики Германия в Киеве неоднократно давало понять, что отвергает любую положительную оценку сотрудничества украинцев с нацистским преступным режимом во Второй мировой войне», — говорится в ее ответе.

В июле бывший депутат польского Сейма Матеуш Пискорский заявил, что стратегическое партнерство Варшавы и Киева невозможно, пока украинцы героизируют убийц поляков. «В годовщину геноцида на Волыни можно и нужно объявить киевскому режиму напрямую: вы сами по себе. (...) Пока ваши герои — Бандера и Шухевич, давайте прекратим, наконец, этот идиотизм о каком-то там братстве и стратегическом партнерстве», — отметил Пискорский.

В 1943 году боевики ОУН, одним из лидеров которой был Степан Бандера, по приказу своего руководства совершили массовые убийства этнических поляков в регионе. По различным оценкам, жертвами так называемой «Волынской резни» стали от 30 до 100 тысяч человек. «Волынская резня» является наиболее кровавым эпизодом польско-украинского конфликта в середине XX века, который многими историками (в первую очередь — польскими) выделяется из общей картины польско-украинского вооружённого конфликта. Этнические «чистки» ОУН проводили на территории Западной Украине и на территории Волыни (Ровенская, Волынская и северная часть Тернопольской области современной Украины).

