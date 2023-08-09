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06:00, 9 августа 2023Мир

В Германии подняли вопрос о сносе памятников Бандере на Украине

В немецком бундестаге призвали требовать от Зеленского снести памятники Бандере

Фото: Mykola Vasylechko / Wikimedia

Депутат бундестага Германии от Левой партии Гезине Летч спросила у правительства ФРГ, намерено ли оно поручить послу страны на Украине Мартину Егеру требовать от украинского президента Владимира Зеленского снести на Украине все памятники лидеру «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степану Бандере. «Лента.ру» изучила соответствующий парламентский запрос, опубликованный немецким бундестагом.

Поручит ли [правительство] послу Германии на Украине потребовать от президента Украины cнести на Украине все статуи Бандеры в натуральную величину, поскольку Бандера, как идейный лидер радикального крыла "Организации украинских националистов" (ОУН), был ответственен за этнически мотивированные изгнания в 1943 году, в ходе которых были убиты десятки тысяч польских мирных жителей?

Гезине Летчдепутат бундестага Германии от Левой партии

Ответ на этот вопрос Летч дала представитель правительства Сюзанна Бауманн.

«Посольство Федеративной Республики Германия в Киеве неоднократно давало понять, что отвергает любую положительную оценку сотрудничества украинцев с нацистским преступным режимом во Второй мировой войне», — говорится в ее ответе.

В июле бывший депутат польского Сейма Матеуш Пискорский заявил, что стратегическое партнерство Варшавы и Киева невозможно, пока украинцы героизируют убийц поляков. «В годовщину геноцида на Волыни можно и нужно объявить киевскому режиму напрямую: вы сами по себе. (...) Пока ваши герои — Бандера и Шухевич, давайте прекратим, наконец, этот идиотизм о каком-то там братстве и стратегическом партнерстве», — отметил Пискорский.

В 1943 году боевики ОУН, одним из лидеров которой был Степан Бандера, по приказу своего руководства совершили массовые убийства этнических поляков в регионе. По различным оценкам, жертвами так называемой «Волынской резни» стали от 30 до 100 тысяч человек. «Волынская резня» является наиболее кровавым эпизодом польско-украинского конфликта в середине XX века, который многими историками (в первую очередь — польскими) выделяется из общей картины польско-украинского вооружённого конфликта. Этнические «чистки» ОУН проводили на территории Западной Украине и на территории Волыни (Ровенская, Волынская и северная часть Тернопольской области современной Украины).

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    Кирилл Садовский
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