Россиянку обвинили в убийстве трехмесячного сына

20-летняя жительница Анапы зарезала трехмесячного сына

Двадцатилетней жительнице Анапы предъявлено обвинение в убийстве трехмесячного сына, сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел утром во вторник, 8 августа. Женщина, находясь дома вместе с сыном, нанесла ему удар ножом в грудь, после чего попыталась покончить с собой. Родственники россиянки вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка и госпитализировали подозреваемую. «В настоящее время фигурантка задержана следователем и находится в лечебном учреждении под охраной», — говорится в сообщении.

Уточняется, что следствие настаивает на мере пресечения в виде заключения под стражу. Женщине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

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