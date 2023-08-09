14-летний россиянин травмировал отца из-за запретов и просьб заниматься делами

Под Архангельском будут судить 14-летнего сына, ударившего отца обухом

В Архангельской области суд рассмотрит дело 14-летнего местного жителя, ударившего отца обухом топора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 25 мая подросток в поселке поссорился с родителем. Когда отец уснул, мальчик подошел к нему и ударил орудием по голове, нанеся черепно-мозговую травму. Потерпевшего госпитализировали.

Обвиняемый частично признал вину. Он рассказал следователю, что отец заставлял его заниматься домашними делами, многое запрещал и отбирал мобильный телефон. В ту ночь сын вспомнил все обиды и решил наказать родственника.

По факту произошедшего возбуждено дело.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали 22-летнего местного жителя, который подозревается в избиении отца.

