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20:02, 11 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин избил отца лопатой и поджег ему ноги

В Дагестане задержали 22-летнего жителя, избившего отца лопатой и поджегшего ему ноги

Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

В Дагестане задержали 22-летнего местного жителя, который подозревается в избиении и поджоге отца. Об этом во вторник, 11 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, 1 апреля в своем домовладении фигурант нанес отцу множество ударов черенком от лопаты, а когда тот упал на пол, облил голени его ног воспламеняющейся жидкостью и поджог. Потерпевший скончался от кровопотери и интоксикации организма. Обвиняемый в преступлении сознался.

Ранее сообщалось, что в Астрахани осудят мужчину, привязавшего знакомого к креслу и поджегшего дом в 2004 году.

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Илона Палей
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