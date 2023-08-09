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14:24, 9 августа 2023Экономика

В российском фарше нашли сальмонеллу

Роскачество: в половине брендов куриного фарша в России нашли различные бактерии

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В половине российских брендов куриного фарша нашли сальмонеллу и кишечную палочку. Как показало исследование Роскачества, большая часть проверенных торговых марок не соответствуют нормам.

В фарше «Троекурово» и «Перекрестка» обнаружили листерии, в продукции брендов «Своя», «ВкусВилл», «Чернышихинское мясо» и «Ярославский бройлер» — патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, а в фарше «Троекурово», «Каждый день», «Чернышихинское мясо» — кишечную палочку. Фарш «Азбуки вкуса», «Чернышихинского мяса» и «Рококо» эксперты охарактеризовали как продукцию «сомнительной свежести».

Также специалисты Роскачества выявили несоответствие по запаху у пяти торговых марок. А у «Агрокомплекса Выселковский» зафиксировали отклонение массы продукта от заявленной — содержимое упаковки весило 478,6 грамма вместо указанных 500 грамм. Кроме того, в фарше одного производителя нашли сою.

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По итогам исследования эксперты заявили, что нормам не соответствует 11 из 18 проверенных позиций, а на знак качества могут претендовать только марки «Петелинка» и «Мясницкий ряд».

Ранее в Роскачестве провели исследование роллов «Филадельфия» из ресторанов японской кухни и магазинов. Проверка показала, что в большинстве блюд повышенное содержание микроорганизмов. Так, кишечную палочку нашли в изделиях из сетей «ВкусВилл» и Spar, магазинов японской кухни «Суши-Маркет», «Суши Wok», Pizza Sushi Wok и службы доставки Yami Yami.

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    Вячеслав Агапов
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